Stadt braucht Hilfe bei Restaurierung

Derzeit sichert die Stadt für 8 700 Euro eine barocke Vase, die ihren Platz in der Grünfläche zwischen Albertplatz, Bautzner und Hoyerswerdaer Straße hat. An dem mehr als 200 Jahre alten Kunstwerk haben sich nicht nur Risse gebildet. Es fehlen auch einige Schmuckelemente wie Rosetten, Ornamente und Teile der Gesichter von zwei Frauenköpfen. Die Stadt möchte diese gerne ersetzen, ist dafür aber auf die Hilfe der Dresdner angewiesen. Gesucht werden historische Fotos und Dokumente von der Vase und ihrem Umfeld. Solches liegt der Stadt bisher nicht vor.

Bekannt ist bislang nur, dass die Vase mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem ehemaligen Marcolinipalais stammt, welches nun das Friedrichstädter Krankenhaus ist. Mehrere solcher Kunstwerke wurden nach 1854 in die bedeutsamen Gartenanlagen der Stadt gebracht. So dürfte auch die barocke Vase ihren Weg an den Albertplatz gefunden haben, wo sich damals der Park des Alberttheaters befunden hat, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. (SZ/sag)

Materialien können per E-Mail geschickt werden. stadtgruen-und-abfallwirtschaft@dresden.de

