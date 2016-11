Stadt bleibt beim Nein zum Windrad Höhe, Schattenwurf, Schall – das Landratsamt will die Einwände von Wilsdruff nicht akzeptieren.

Am Ortsrand von Mohorn drehen sich bereits drei Windräder, nun möchte die Enso eine vierte Anlage errichten. Doch die Ausmaße von 150 Meter Höhe werden von Ortschaftsrat und Stadtverwaltung abgelehnt. © Andreas Weihs

Als der Technische Ausschuss der Stadt Wilsdruff am Donnerstagabend auseinanderging, gab es einen Punkt, der ungeklärt blieb und in Zukunft noch für Wirbel sorgen könnte: der Plan, im Ortsteil Mohorn ein Windrad zu errichten. Bereits im Oktober hatte der Ausschuss sich einem Votum des Ortschaftsrates Mohorn angeschlossen und seine Zustimmung versagt. Jetzt stand das Thema nochmals auf der Tagesordnung – mit demselben Ergebnis. Ortschaftsrat und Stadt bleiben beim Nein. Aber kann Wilsdruff den Bau verhindern? Bürgermeister Ralf Rother (CDU) betonte, dass dies kein prinzipielles Nein sei. „Wir stehen dazu, dass dies eine Fläche für Windräder ist.“ Allerdings nicht zu den jetzt geplanten Bedingungen. Vor allem die Höhe der Anlage schreckt die Mohorner. Der regionale Stromanbieter Enso hat vor, in Sichtweite des Holzweges bei Mohorn ein 150 Meter hohes Windrad zu errichten. Es würde die bereits dort stehenden Anlagen um gut 50 Meter überragen. Vor allem argumentiert die Stadt, dass in dem Gebiet nur Windräder von 100 Meter Höhe erlaubt seien. Außerdem fordert Wilsdruff eine Abschaltautomatik bei bestimmten Sonnenständen. Das würde einen extrem langen Schattenwurf bis in bebaute Gebiete, beispielsweise im Frühjahr und Herbst verhindern. Auch der Schallschutz müsste vom Betreiber beachtet werden, indem Flügel mit schalldämpfenden Eigenschaften verwendet würden.

Aus dem Landratsamt heißt es dazu, dass die Einwände nicht geltend gemacht werden können. Denn unter anderem würde das Windrad außerhalb eines 750-Meter-Radius zur Wohnbebauung errichtet werden. Ein Gutachten hätte zudem genauere Bedingungen zum Schattenwurf und zur Abschaltautomatik berechnet. „Die Genehmigung kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen versehen werden“, teilte das Landratsamt der Stadt Wilsdruff mit.

Wilsdruff will sich trotzdem nicht geschlagen geben. Man sieht auch einen Konflikt mit dem Naturschutz. Denn bei Mohorn brüten Rot- und Schwarzmilan, ebenso ziehen hier immer wieder Störche ihre Kreise. Die Stadt wird jetzt ihre Stellungnahme ans Landratsamt schicken. „Die Begründungen und die Gutachten zum Windrad haben uns bisher nicht überzeugt, sondern eher noch mehr Fragen aufgeworfen“, sagt der Bürgermeister. Die Entscheidung, ob und unter welchen Bedingungen gebaut wird, liegt nun beim Landratsamt.

zur Startseite