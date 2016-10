Stadt bietet Zerstörern Paroli Die am Mittwochmorgen umgeschmissene Kunstinstallation des Görlitzer ART-Kunstprojektes soll ein weiteres Mal repariert werden, diesmal bruchsicher.

Bild der umgestürzten Kunstinstallation von Mittwochmorgen. © SZ Sebastian Beutler

Görlitz. Die Stadt wird die Kunstinstallation am Lutherplatz erneut aufstellen und mit neuem Spezialglas ausrüsten, das widerstandsfähiger gegenüber Gewalteinwirkung sein soll. Das bestätigte soeben der Sprecher des Görlitzer Rathauses, Wulf Stibenz, gegenüber der SZ. Man wolle sich nicht dem Vandalismus beugen, heißt es zur Begründung der Entscheidung, die nach einem Gespräch in der Stadtverwaltung mit Vertretern des zuständigen Kulturservices fiel. Sobald der Platz etwas abgetrocknet ist, werden die reparierten Prismen aufgerichtet. Im Inneren waren und sind sie mit Gehwegplatten und Sandsäcken gefüllt, so dass Standsicherheit gewährleistet ist. Damit zeigt sich aber auch, dass der Vorfall von vergangener Nacht nicht die Tat einer Person, sondern mehrerer gewesen sein muss. Weil niemand Zerstörungen ausschließen kann, wurde aus Sicherheitsgründen (Spiegelscherben) eine Veränderung bei der Materialwahl beschlossen – schlagzähes Acrylglas kommt da jetzt zum Einsatz. (SZ)

