Stadt bietet Plattenbau zum Verkauf Für mindestens 85 000 Euro soll das Flurstück den Besitzer wechseln.

Der Plattenbau an der Stadtbadstraße 42/44 in Roßwein steht zum Verkauf. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Für mindestens 85 000 Euro soll das Flurstück den Besitzer wechseln. Außer den beiden zum Großteil unsanierten Mehrgeschossern gehören die gestalteten Außenanlagen sowie die Autostellplätze zum Grundstück. „Das Grundstück liegt im unbeplanten Innenbereich gemäß Baugesetzbuch“, so Karin Keul vom Liegenschaftsamt der Stadtverwaltung. Sie ist die Ansprechpartnerin bei Nachfragen. Bis zum Freitag, 26. Mai, müssen die Kaufangebote in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stadtbadstraße 42/44“ im Rathaus abgegeben werden. Besichtigungen seien nach Absprache (Tel. 034322 46643) möglich. (DA/sol)

