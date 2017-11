Stadt bietet mehr Plätze für Wohnungslose an

In den kommenden Tagen wird es in Dresden wohl die ersten Frostnächte geben. Deshalb stockt die Stadt nun die Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose auf. Um wohnungslose Menschen vor Unterkühlung und Erfrierung zu schützen, stehen jetzt weitere zehn Notfallbetten zur Verfügung. Sie ergänzen in kalten Wintermonaten das Angebot an Plätzen in den acht Übergangswohnheimen sowie in Gewährleistungswohnungen.

Die Stadt bietet damit derzeit insgesamt 360 Schlafgelegenheiten an. Darüber hinaus nutzen Obdachlose die sogenannten Nachtcafés der Dresdner Kirchgemeinden und der Heilsarmee. Im Wechsel öffnen sie ihre Unterkünfte von November bis März jeweils von 20 Uhr bis 7 Uhr. Dort werden die Hilfesuchenden mit warmen Getränken und Mahlzeiten versorgt. Die städtischen Notfallbetten stehen in der Zeit von 22 Uhr bis 7 Uhr zur Verfügung. Anlaufstelle für Obdachlose ist die Notaufnahmen des Übergangswohnheims in der Hubertusstraße 36 c. (SZ/noa)

