Stadt bietet Häuser an der Badallee zum Verkauf an

Das dürfte nicht nur die Mieter in den Häusern interessieren: Die Stadt Bad Schandau will die Immobilien Badallee 4 und 6 verkaufen. Dazu wurden zuvor Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben. Diese ergaben für die Badallee 4 einen geschätzten Wert von 141 000 Euro und für die Badallee 6 rund 107 000 Euro. Das ist jedoch nur der Mindestwert, zu dem die Stadt die Immobilien abgeben kann. Der Verkauf erfolgt jedoch gegen Gebot. Diese können noch bis zum 28. Oktober, 12 Uhr, in der Stadtverwaltung Bad Schandau, Dresdner Straße 3, abgegeben werden.

Bei beiden Objekten handelt es sich um Mehrfamilienhäuser, die um 1905 beziehungsweise 1910 erbaut wurden. In den sanierungsbedürftigen Häusern sind derzeit sieben von neun Wohnungen vermietet, beziehungsweise drei von sieben. (SZ/gk)

zur Startseite