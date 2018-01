Stadt bezuschusst 950-Jahr-Feier Freital gibt 10 000 Euro für das Pesterwitzer Jubiläum. Das wird im September groß gefeiert.

Pesterwitz, hier der Dorfplatz mit Gutshof, feiert sein 950-jähriges Jubiläum. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Pesterwitz darf sich über eine Finanzspritze für die Organisation der 950-Jahr-Feier in diesem Jahr freuen. Wie Ortsvorsteher Wolfgang Schneider in der Ortschaftsratssitzung am Montagabend mitteilte, habe die Stadt 10 000 Euro zugesichert. Das Geld sei bereits gezahlt worden. „Das hilft uns natürlich enorm bei der Durchführung der Festivitäten“, so Schneider. Die Feiern sollen vom 7. September bis 16. September stattfinden. Der Höhepunkt ist der große Festumzug am 16. September. Das traditionelle Herbst- und Weinfest ist Teil der Jubiläumsfeier, außerdem sind unter anderem ein Sportfest und ein Festgottesdienst mit dem Bischof von Sachsen geplant. Pesterwitz plant mit einem Gesamtbudget von 70 000 Euro. (SZ/win)

zur Startseite