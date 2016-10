Stadt beugt Flutschäden vor Durchlässe und Rückhaltebecken wurden beräumt. Nun wird in Bad Schandau gefordert, dafür ständig Geld einzuplanen.

Durchlässe, noch dazu, wenn sie zugewachsen sind, können bei Starkregen zu Überflutungen führen. © Uwe Soeder

Der Flutgraben am Niederweg in Bad Schandau war voller Geröll und angeschwemmter Sedimente. Das war die Folge der Starkniederschläge von Ende Mai/Anfang Juni dieses Jahres. Größere Wassermengen konnte der Graben nicht mehr ableiten. Damit er wieder funktioniert, hatte ihn die Stadtverwaltung beräumen lassen, um möglichen Flutschäden vorzubeugen und weil Gefahr im Verzug war. Ähnlich war die Situation an zwei Rückhaltebecken in Schmilka und am Zaukengraben sowie am Durchlass in Höhe Waldhäus’l im Kirnitzschtal. Der Stadtrat hat jetzt nachträglich die Ausgabe von rund 27 000 Euro dafür bestätigt. „Wir hatten verschiedene Stellen angefragt, wie das gefördert werden könnte, ohne Erfolg“, erklärte Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Die Fälle seien weder als Schadensregulierung noch als vorbeugender Hochwasserschutz förderfähig gewesen. Die Kosten bleiben komplett bei der Stadt hängen.

Wenn man sowieso auf sich allein gestellt sei, sollte künftig eine Summe für solche Beräumungen im städtischen Haushalt vorgesehen werden, forderte der Postelwitzer Ortsvorsteher Sepp Friebel im Stadtrat. Angesichts der Tallage der Kommune sei schließlich damit zu rechnen, dass es immer wieder zu einer solchen Notsituation kommt. Friebel mutmaßt, dass sicher auch der Durchlass unter der Schiffswerft beräumt werden müsste, wenn das genauer untersucht würde. Ob der Vorschlag umsetzbar ist, blieb offen.

Stadtrat Jürgen Kopprasch (WV Tourismus) schlug vor, der Landesregierung mal einen Brief zu schreiben und die Situation zu beschreiben. „Die Gemeinden brauchen bei der Prävention mehr Unterstützung“, erklärte Kopprasch.

zur Startseite