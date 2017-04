Stadt beteiligt sich am Ausbau der Ortsdurchfahrt In Volkersdorf sollen in diesem Jahr endlich die Arbeiten an der S 96 beginnen. Die Stadt muss für die Fußwege zahlen. Der Stadtrat gab jetzt grünes Licht.

Lange mussten die Volkersdorfer warten, doch nun tut sich endlich etwas. Mitte Februar wurden entlang der Ortsdurchfahrt Bäume und Sträucher beseitigt. Dort soll in diesem Jahr mit dem Ausbau der Staatsstraße 96 begonnen werden. Dass dies dringend notwendig ist, darüber waren sich Anwohner, Stadt und der Freistaat als Zuständiger für die Straße seit Langem einig. Denn nicht nur der Belag der Ortsdurchfahrt ist in einem schlimmen Zustand. An vielen Stellen ist sie auch zu schmal, um ihrer Funktion als Staatsstraße gerecht zu werden. Zudem fehlten Fußwege.

Dennoch dauerte es mehr als zehn Jahre bis zum Planfeststellungsbeschluss im vergangenen Jahr. Seit ein paar Wochen ist nun auch sicher, dass das Projekt zu den Baumaßnahmen gehört, die in diesem Jahr begonnen werden können. Rund 86 Millionen Euro sind für den Staatsstraßenbau in diesem Jahr im Doppelhaushalt des Freistaates eingestellten. Die Kosten für den Straßenausbau der 1,2 Kilometer langen Ortsdurchfahrt Volkersdorf werden dabei mit 1,1 Millionen veranschlagt.

Baulastträger für die Fußwege ist indes die Stadt Radeburg. Geplant sind dafür insgesamt 459 000 Euro. In diesem Jahr sollen davon bereits 154 000 Euro fällig werden. Allerdings kann die Stadt für diese Kosten Fördermittel beim Freistaat beantragen. Und zwar in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Tatsächlich muss die Stadt daher voraussichtlich also nur 46 000 Euro zum Ausbau beisteuern.

Vor ein paar Jahren wäre der Anteil allerdings noch größer gewesen. Da galt nämlich noch Festlegung, dass als Ausgleich für Einnahmen durch Straßenausbaubeiträge ein gewisser Prozentsatz vor der Antragstellung auf Fördermittel abgezogen werden musste. Egal, ob die Kommune eine entsprechende Satzung beschlossen hatte, oder wie Radeburg eben nicht. Somit hat es wenigsten ein Gutes, dass sich die Planungen so lange hingezogen haben.

