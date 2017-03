Stadt besitzt fast 550 Hektar Wald Der Waldbestand erstreckt sich über 1 900 Flurstücke.

© Symbolfoto: dpa

Mit dem Stadtwald und weiteren Flächen im Eigentum der Stadt Meißen umfasst deren Waldbestand 1 900 Flurstücke und rund 547,8 Hektar. Das teilte Stadtsprecherin Katharina Reso auf SZ-Nachfrage mit. Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) hatte bei der Besichtigung von Aufforstungsarbeiten am Stadtwald auf Korbitzer Flur kürzlich erklärt: „Alles, was wir durch den Holzverkauf einnehmen, fließt in die Waldpflege zurück.“ Bis 2018 wächst der Stadtwald um 7,9 Hektar, denn so groß sind die Flächen, die in Korbitz als Schutz gegen Bodenerosion durch Starkregen angepflanzt werden, um Schlammfluten wie 2014 im Triebischtal zu verhindern.

Zudem wird in Meißen auf einer Fläche von 97,63 Hektar Weinbau betrieben. Bei einer Stadtfläche von 3 090 Hektar entspricht dies einem Anteil von etwa drei Prozent. Die größten Rebflächen befinden sich in Proschwitz, Rottewitz, im Spargebirge und in Obermeisa. (SZ/ul)

zur Startseite