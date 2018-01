Stadt beseitigt Ampel-Chaos Wochenlang verärgerte eine Schaltung an der Wallstraße die Autofahrer. Nun hat das Ordnungsamt reagiert.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Bautzen. Autofahrer rollen jetzt besser über die Wallstraße in Bautzen. Die Stadt hat dort die Ampelschaltung verändert und zwischen August-Bebel-Straße und Bahnhofstraße eine „Grüne Welle“ geschaffen. Wochenlang hatten sich Autofahrer an dieser Stelle geärgert, weil zwei Ampeln nicht richtig aufeinander abgestimmt waren. Das hatte zur Folge, dass die Autofahrer zwar an der ersten Ampel losfahren konnten, allerdings keine 300 Meter weiter an der zweiten Ampel wieder stoppen mussten. Einige Autofahrer meldeten sich bei der SZ und berichteten davon. Wie die Stadt jetzt mitteilt, sollte die neue Ampelschaltung bereits dann programmiert werden, als die Bauleute mit der Sanierung der Schilleranlagen fertig waren. „Allerdings hatte die Signalbaufirma im November Kapazitätsengpässe, sodass die Realisierung erst im Januar vorgenommen werden konnte“, erklärt Andreas Fröde, Sachgebietsleiter vom Ordnungsamt.

Auch an die Radfahrer wurde gedacht. Für sie gibt es nun eine Fahrradampel. Jene, die von der Wallstraße kommen, erhalten dort ein vorgezogenes „Grün“. Dadurch können sie sich vor dem Abbiegen in die Bahnhofstraße besser einordnen. (SZ/mho)

