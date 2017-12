Stadt beschließt Abriss der Bergbrauerei Die Chance einer neuen gewerblichen Nutzung besteht. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit.

Die ehemalige Bergbrauerei in Zschischen. © Armin Benicke

Großenhain. Der Stadtrat hat den Rückbau der ehemaligen Bergbrauerei in Zschieschen beschlossen. Die Industrieruine erstreckt sich auf einer Fläche von fast 6000 Quadratmetern. In Bezug auf eine Flächen-Revitalisierung bestehe danach die Chance einer neuen gewerblichen Nutzung, heißt es in der Vorlage.

Alternativ aber auch die Möglichkeit einer straßenbegleitenden Wohnbebauung, wenn der Immissionsschutz beachtet wird. Da immer wieder Dachteile auf die Straße stürzten, hat ein Ingenieurbüro für Baustatik im Oktober einen zeitnahen Abriss empfohlen. Zum Schutz wurde die Straße bereits halbseitig abgesperrt. Nach dem Abbruch soll eine Grasansaat erfolgen. Es wird mit Kosten von einer Million Euro gerechnet. (krü)

zur Startseite