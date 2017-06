Stadt bereitet sich auf viele Autos vor Durch den Brückenbau an der B115 droht Niesky ein Verkehrskollaps. Ein Koordinator soll helfen, auch beim A-4-Tunnel.

Ab August soll die Brücke, die die B115 über die Bahngleise führt, abgerissen werden. Aus Zeitgründen wird die neue Brücke ein Stahlverbundbauwerk mit Betonplatten als Fahrbahn werden. Bauherr ist die Deutsche Bahn. © André Schulze

Es wird eng auf Nieskys Straßen, wenn die Bahn die Brücke, die die B115 über die Niederschlesische Magistrale führt, abreißen und neu bauen lässt. Das Vorhaben soll im August beginnen. Der Verkehr, der sonst um Niesky rollt, führt dann durch die Stadt. Mindestens ein ganzes Jahr lang. Vor diesem Hintergrund will die Stadtführung, dass die Belastung durch Fahrzeuge nicht größer als notwendig wird. Vermeiden lässt sie sich aber nicht. Deshalb war Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann mit Vertretern der Bauverwaltung jüngst im Sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, um die Stadt vor einem Verkehrskollaps zu bewahren.

Der Vorschlag, den Fernverkehr über eine Behelfsbrücke an der Baustelle vorbeizuleiten, wurde verworfen, wie die Oberbürgermeisterin im Technischen Ausschuss berichtete. Dazu fehle laut Staatsministerium der Planungsvorlauf, um neben die Straßenbrücke noch eine andere Brücke zu setzen. Als kritisch eingeschätzt wird vor allem die Zeit zwischen August und Jahresende, wenn zum einen die Brückenarbeiten stattfinden, zum anderen die beiden Bahnübergänge Muskauer und Neuhofer Straße gebaut werden und damit gesperrt sind. Einig sind sich inzwischen Stadt, Bahn und Ministerium, dass in dieser Zeit, „eine innerstädtische Querungsmöglichkeit zur Bahnstrecke geschaffen wird“, so die Oberbürgermeisterin. Diese verbindet die Neuhofer Straße mit der Straße am Bahnhof in Höhe der beiden Märkte.

Das bestätigt der Bahn-Projektleiter Ulrich Mölke in der Sitzung des Ausschusses. Ursprünglich sollten Brücke und Bahnübergänge zeitlich getrennt gebaut werden, aber da der Planfeststellungsbeschluss erst 15 Monate verspätet gefasst wurde, musste die Bahn den Ausbau der Magistrale zeitlich komprimieren. Leidtragende seien dabei die Nieskyer. Entkrampfen soll die Situation der Behelfsübergang, der zweispurig ausgebaut wird. Aber dieser wird nur für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen befahrbar sein. Mit Ausnahme von Rettungsfahrzeugen. Das bedeutet aber, dass in dieser Zeit kein anderer Straßenbau in Niesky erfolgen kann, um die Situation nicht noch weiter zu verschärfen, sagte Ulrich Mölke.

Das betrifft aber nicht nur die Stadt Niesky. Auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr ist gefordert, in dieser Zeit, wenn in Niesky der verkehrstechnischen Ausnahmezustand herrscht, nicht Straßen oder die Autobahn zu sperren. Denn wenn der Umleitungsverkehr von der A4 an der Jänkendorfer Kreuzung auf den Nieskyer Durchgangsverkehr trifft, dürfte das Chaos perfekt sein. Nicht nur aus diesem Grund will das Wirtschaftsministerium einen Koordinator berufen, der das gesamte Straßenbaugeschehen der Region im Blick hat und abstimmen soll, damit nicht zusätzliche Konflikte entstehen. Das wurde bei dem Gespräch zwischen Stadt und Ministerium vereinbart. Dieser Koordinator steht mit seinen Befugnissen noch über denen der Deutschen Bahn. Wie Ulrich Mölke sagte, hat die Bahn bereits einen Steuerkreis, in dem auch die betroffenen Kommunen entlang der Bahntrasse integriert sind. In diesem Gremium erfolgen bereits die Abstimmungen zu Sperrungen und Umleitungen. Der Koordinator hat darüber hinaus weitere Bereiche im Blick, wie eben den Autobahntunnel durch die Königshainer Berge.

Das alles soll zum Ziel haben, so die Oberbürgermeisterin, dass das gesamte Baugeschehen für den Bahnausbau „mit dem gering möglichen Aufwand für die Nieskyer Bürger einhergeht“. Auf diesen Konsens einigte sich die Stadt mit dem Staatsministerium. Dabei werden die Nieskyer noch detailliert über den Bauablauf informiert. Stadt und Deutsche Bahn planen für Ende August eine Einwohnerversammlung in Niesky. Ulrich Mölke betont, dass die Bahn mit dem Gesamtvorhaben „gut im Plan liegt“. Gesetztes Ziel ist, dass zum Jahresende 2018 Züge zwischen Knappenrode und der Neiße-Grenze fahren. Darunter auch Personenzüge, die Niesky wieder mit der Welt verbinden.

