Stadt bereitet Sanierung des Blauen Wunders vor Alles beginnt mit einem kleinen Fußwegstück. Doch dann folgen die großen Arbeiten.

Ab Mai wird der Fußweg an der elbaufwärts liegenden Seite des Blauen Wunders wieder gesperrt. Die große Instandsetzung fängt aber erst nächstes Jahr an. © Peter Hilbert

Fast 124 Jahre ist die Loschwitzer Brücke alt. Die Zeit hat deutliche Spuren an der Stahlkonstruktion hinterlassen. An vielen Ecken prägt Rost das Bild. Doch jetzt zeigt sich die Stadt entschlossen, dieses Dresdner Wahrzeichen grundlegend instand zu setzen und auch das nötige Geld dafür einzuplanen. Ein erster Schritt konnte im Dezember 2015 abgeschlossen werden.

Binnen eines halben Jahres waren der elbaufwärts liegende Fußweg und die darunterliegende Stahlkonstruktion erneuert worden. Nur an einem 70 Meter langen Stück aus Betonplatten in der Brückenmitte war nichts gemacht worden. Dieser Abschnitt soll jetzt ebenfalls erneuert werden. Die Arbeiten werden im Mai beginnen. Das teilt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) in einem Schreiben an die Stadträte mit. Darin geht es um den Stand der Vorbereitung der bereits beschlossenen Instandsetzung des Blauen Wunders. Ende dieses Jahres soll der Fußweg fertig sein. Während der Bauzeit muss er gesperrt werden. Das war bereits bei der Fußwegsanierung 2015 so.

Im nächsten Jahr sollen die Brückenbauer dann so richtig zur Sache kommen. „Die Instandsetzung von Stahlbauteilen und des inneren Geländers wird zurzeit geplant und im IV. Quartal 2017 ausgeschrieben“, so Schmidt-Lamontain. Beseitigt werden müssen erhebliche Schäden. Der Rost hat Trägern und anderen Stahlteilen massiv zugesetzt. Der Anstrich ist ein Flickenteppich. Außerdem ist ein Rollenlager auf der Blasewitzer Seite fest. Dadurch wird der Pfeiler leicht bewegt, was aber schon seit Jahrzehnten so ist und beobachtet wird. Außerdem muss das verrostete Scheitelgelenk in der Brückenmitte, das die beiden Pylone verbindet, gewechselt werden.

Spätestens bis 2021 sollen die Stahlbauteile erneuert und die Schäden beseitigt werden. Zum Schluss erhält das Blaue Wunder noch frische Farbe. Der Auftrag zur Planung für den Rostschutzanstrich wird derzeit vorbereitet, teilt der Baubürgermeister mit. 2021 wird noch der elbabwärts liegende Fußweg erneuert, dessen Asphalt Wellen schlägt. Geplant sind weitere Arbeiten, so an den Ankerkammern an den Brückenenden.

Für die komplette Instandsetzung sind bis zu 45 Millionen Euro nötig. Gehofft wird auf eine 90-prozentige Förderung, sodass die Stadt nur zehn Prozent der Kosten selbst zahlen muss. Der Bauchef versichert, für die jeweiligen Arbeiten die höchstmögliche Förderung zu beantragen.

zur Startseite