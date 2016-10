Stadt bereitet Sanierung der Augustusbrücke vor Noch bis November wird das Pegelhaus am Altstädter Ende in Ordnung gebracht. Dann entsteht dort eine Behelfsbrücke.

Die Sanierung der Augustusbrücke soll Anfang 2017 beginnen. © Sven Ellger

Bereits vor der Sanierung der Augustusbrücke prägen dort Bauleute das Bild. Fast zwei Jahre lang haben sie die flutgeschädigte Treppe am Narrenhäusel neu errichtet. Sie konnte kürzlich wieder freigegeben werden. Seit April arbeiten Bauhandwerker zudem am Altstädter Brückenende. Seitdem sanieren sie das alte Pegelhaus neben dem Terrassenufer, das ebenfalls stark flutgeschädigt war. Ursprünglich war geplant, die Arbeiten bis Ende September abzuschließen. Doch sie dauern aufgrund des größeren Aufwands noch bis Ende November, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Das Gebäude wird derzeit innen neu verputzt. Zudem verlegen die Handwerker neue Leitungen für die Entwässerung und den Blitzschutz. Darüber hinaus sanieren sie die Fenster.

Die neue Decke auf dem Gebäude ist fertiggestellt. Nun müssen noch der Belag auf diesem Aussichtspunkt an der Augustusbrücke verlegt und die abgebauten historischen Geländer montiert werden. Außerdem stellen die Bauleute wieder die Stufen von diesem Podest zur Brücke her. Die Arbeiten an dem Pegelhaus kosten rund 516 000 Euro. Die Stadt kann sie mit Fluthilfemitteln finanzieren.

Die Sanierung der Augustusbrücke soll Anfang kommenden Jahres beginnen. Da Dresdens traditionsreichste Elbquerung stark hochwassergeschädigt ist, kann auch das rund 24 Millionen Euro teure Projekt zum Großteil mit Fluthilfemitteln umgesetzt werden. Der erste Brückenbogen über dem Terrassenufer ist so stark geschädigt, dass er komplett abgerissen werden muss. Deshalb wird zuvor eine 19 Meter lange Behelfsbrücke in dem Bereich gebaut. Sie überspannt das Terrassenufer und schließt dann rechtwinklig wieder an die Augustusbrücke an. Geplant ist, sie für Autos und Straßenbahnen komplett zu sperren.

Für Fußgänger und Radfahrer bleibt während der gesamten Bauzeit eine fünf Meter breite Passage erhalten. Künftig bleibt die Brücke für Kraftfahrzeuge gesperrt. Nur Rettungsfahrzeuge, Stadtrundfahrten, der öffentliche Nahverkehr und Taxen dürfen sie weiter nutzen. Für Fußgänger und Radfahrer wird die Brücke zur komfortablen Passage. Die breiten Gehwege bleiben erhalten. Die Radler bekommen breite Wege am Straßenrand.

