Stadt bereitet Containerschule vor Nach den Sommerferien bekommt die Grundschule in Weida ungewohnt starken Zuwachs.

Die Stadt lässt den Sportplatz der Grundschule in Weida für den Bau einer Containerschule herrichten. © Archiv/Lutz Weidler

Die Stadt lässt den Sportplatz der Grundschule in Weida für den Bau einer Containerschule herrichten. Der Bauausschuss genehmigte in seiner letzten Sitzung den Auftrag an eine Firma aus Lommatzsch. Mit dem provisorischen Gebäude soll sichergestellt werden, dass auch die zusätzlichen Schüler aus Gröba und Merzdorf an dem Weidaer Standort unterkommen. Die Grundschule Am Storchenbrunnen (Alleestraße) wird zum Schuljahresende aufgelöst.

Das Gebäude bleibt jedoch als Schulhaus erhalten. Zunächst sollen dort die Schüler der Oberschule Am Merzdorfer Park unterkommen, während ihr Schulgebäude saniert wird. Letztlich soll die Grundschule von der Breitscheidstraße an den Storchenbrunnen ziehen. So sieht es die Schulstandortplanung der Stadt vor, die der Rat im vergangenen Jahr beschlossen hatte. Dazu gehört auch ein Neubau, der das alte Grundschulgebäude an der Magdeburger Straße eines Tages ersetzen soll.

