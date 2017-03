Stadt bereitet Bau der B6 vor

In den Sommermonaten rücken erneut Bauarbeiter an der B6 durch Cossebaude an. Der Abschnitt zwischen dem Grünen Weg und der Straße Am Urnenfeld soll

eine neue Asphaltschicht bekommen. Dafür sucht die Stadt derzeit Baufirmen. Demnach sollen knapp 7 000 Quadratmeter Asphaltschicht zunächst abgefräst und dann neu gebaut werden. Auch die Kanäle für das Abwasser sollen dabei repariert werden und neu entstehen. Bis Ende März können sich Firmen melden. Wer den besten Preis macht, bekommt den Zuschlag. Der Bau könnte dann im Frühsommer beginnen. Während der Bauarbeiten müssen Anwohner und Pendler mit Behinderungen rechnen. Damit bekommt die Ortschaft eine zweite Engstelle.

Die vielbefahrene Straße ist ohnehin schon sehr ausgelastet. Bis zu 20 000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs, darunter sind auch viele Lastkraftwagen. Seit vergangenem Jahr gibt es zudem am Ortsausgang in Niederwartha eine Brückenbaustelle. Dort kann der Verkehr nur in jeweils eine Richtung rollen. Eine Ampel regelt die Vorfahrt. Weil die Zeiten der Grünphasen günstig eingestellt und aufeinander abgestimmt sind, kommt es dort kaum zu Verzögerungen. Andere Baustellen in der Ortschaft hatten in den vergangenen Jahren zu Staus geführt. (SZ/acs)

