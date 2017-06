Stadt bekommt mehrere Spenden Die Verwaltung konnte vier Geschenke annehmen. Darunter auch ein Grundstück.

Ende des Jahres soll eine Neuauflage des Radebeuler Stadtlexikons erscheinen. Eine Radebeulerin freut sich darüber offenbar besonders und hat deshalb 250 Euro an das Stadtarchiv gespendet. Das ist nur eine der Spenden, die die Stadt in letzter Zeit bekommen hat. Außerdem erhielt die Verwaltung ein Waldgrundstück an der Terrassenstraße in Kötzschenbroda. Der ehemalige Besitzer findet, es handelt sich um ein schönes Spaziergebiet mit Aussicht auf die Elbe und die Weinberge, das erhalten bleiben sollte. Für seine Schenkung hatte er zwei Bedingungen: Das Grundstück soll in städtischem Besitz bleiben und für alle Bürger zugänglich sein.

Vom Radebeuler Couragepreis e.V. bekam die Stadt eine Linde geschenkt, die als Friedenslinde auf dem Anger von Altkötzschenbroda gepflanzt wurde. Die Sparkasse Meißen gab 250 Euro dazu. Für die Grundschule Naundorf spendeten die Eltern der vierten Klassen 400 Euro. Von dem Geld sollen zwei Gartentische mit Dach angeschafft werden.

