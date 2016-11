Stadt bekommt Finanzspritze von der EU Zahlreiche Träger haben sich in Meißen mit interessanten Projekten um das Geld beworben. Wie wird es verteilt?

Nach der im Juni erfolgten Bewerbung der Stadt für das EU-Programm zur nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung, gibt es jetzt einen positiven Bescheid. Demnach erhält Meißen 875 000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Dem vorausgegangen war ein Handlungskonzept mit dem Titel „ESF Meißen 2020“. Darin erarbeiteten die Verwaltung und zahlreiche soziale Träger, in welchen Bereichen Geld benötigt und wie dieses eingesetzt werden könnte. Besonders der Städtebau und die soziale Infrastruktur in der Historischen Altstadt, Niederfähre/Vorbrücke und Cölln sowie Meißen-West und Teilen des Triebischtals sollen mit dem Geld verbessert werden.

Der Zuschuss hilft Menschen in diesen Gebieten, Wege zur sozialen Eingliederung und Integration in Beschäftigung zu finden. Speziell gefördert werden die Wettbewerbsfähigkeit mittlerer Unternehmen, nachhaltige Beschäftigung und die Realisierung von sozialer Eingliederung sowie die Bekämpfung von Armut und Diskriminierung.

„Zahlreiche Träger hatten sich in Meißen mit entsprechenden sehr interessanten Projekten um die Aufnahme in das ESF-Programm beworben“, so Baudezernent Steffen Wackwitz. Die überwiegende Zahl sei vom Sächsischen Staatsministerium des Innern als förderwürdig eingestuft worden. Einzelne Aufgaben gemeinnütziger sozialer Träger umzusetzen, soll bis ins Jahr 2021 geschafft sein.

Die erste Stadtratsfraktion, die konkret zum weiteren Vorgehen der Stadt nachhakte, sind die Linken. In einer Anfrage an OB Raschke möchte man unter anderem wissen, welche Schwerpunkte das erarbeitete Handlungskonzept für die soziale Stadtentwicklung setzt, wie viele und welche sozialen Träger sich um Zuwendungen beworben haben und was diese vorhaben, oder wie die Stadtratsmitglieder in die Verteilung der bereitgestellten Gelder einbezogen werden sollen. (SZ/mhe)

