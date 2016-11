Stadt bekennt sich zur Mandaukaserne Der Zittauer Rat hat in einer Sondersitzung beschlossen, das Gebäude in ein Förderprogramm aufzunehmen. Nun wird auf Millionen gehofft.

Die Mandaukaserne, noch im Zustand vor der Notsicherung. © Thomas Mielke

Sprichwörtlich auf den letzten Drücker hat Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) am Mittwoch einen Sonderstadtrat einberufen. Grund: Am Mittwoch um 24 Uhr läuft die Frist zur Einreichung der Anträge zum Projektaufruf „Nationale Projekte des Städtebaus“ ab. Der Stadtrat beschloss in der einberufenen Sondersitzung einstimmig, einen Antrag zur Aufnahme der Mandaukaserne in das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ zu stellen.

Zuvor hatten die Räte den Oberbürgermeister beauftragt innerhalb einer Frist von acht Wochen das Vorkaufsrecht der Stadt am Grundstück wahrzunehmen, weil inzwischen bekannt wurde, dass die Mandaukaserne am 14. November verkauft wurde. Nach SZ-Informationen handelt sich bei dem Käufer um den Ostritzer Thomas Göttsberger.

Wegen der bislang ungeklärten Besitzverhältnisse war die Beschlussvorlage zur Einreichung der Anträge in der jüngsten Stadtratssitzung gescheitert. Die Stadt erhofft sich einen Zuschuss von sieben Millionen Euro für den Investor, der die marode Kaserne zum „Forum Mandau“ umgestalten soll. Ein Nutzungskonzept sieht vor, eine Dreifelderhalle für den Schul- und Vereinssport anzubauen, im bestehenden Baukörper sollen Büros, Tagungssäle sowie Räume für Kunst und Kultur entstehen. (mh)

