Stadt begrüßt Wohnungsbau-Projekt In Freital will ein Investor auf dem Firmengelände der Firma Umweltdienste Becker bauen. Der Entsorger zieht um.

Die neue Niederlassung Firma Becker in Freital Zöllmener Straße. © Egbert Kamprath

Freital. Die Stadt Freital hat sich erstmals offiziell zu einem Wohnungsbauprojekt zwischen Sachsenplatz und Weißeritz in Freital-Deuben geäußert. Das Entsorgungsunternehmen Umweltdienste Becker hat dort derzeit noch einen Standort, will diesen aber verlassen und nach Wurgwitz an die Zöllmener Straße ziehen. Der Investor Günter Herms will auf dem Grundstück, das sich direkt auf der anderen Seite der Weißeritz befindet, mehrere Wohnhäuser errichten. Für die Fläche gibt es bereits einen Vorvertrag zum Kauf.

„Herr Herms als Investor plant dort Wohnungsbau“, sagte nun Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz. „Das ist auch unsere Intention.“ Für Herms gelte das, was für alle Investoren auch gelte. Man werde ihn bei der Entwicklung des Grundstückes unterstützen. Bis dort tatsächlich gebaut werden kann, wird aber noch eine Weile vergehen. Unter anderem muss für die Fläche ein Bebauungsplan her. Allein dessen Bearbeitung dauert in der Regel ein Jahr. (SZ/win)

