Stadt beauftragt Breitband-Studie Nur mit dem Gutachten hat Strehla Aussicht auf Zuschüsse für den Ausbau der Netze.

Glasfaserkabel, die unter anderem zur Übertragung von Hochgeschwindigkeitsinternet benötigt werden. © dpa

Die Konditionen klingen verlockend: Bis zu 95 Prozent der Kosten, die der Ausbau des Breitbandnetzes für ganz Strehla kosten würde, könnte die Stadt von Bund, Land und Kreis zugeschossen bekommen.

Damit der vor allem in den Ortsteilen sehnsüchtig erwartete Netzausbau in der nächsten Zeit auch wirklich starten kann, haben Strehlas Stadträte jetzt eine wichtige Voraussetzung geschaffen. Für reichlich 18 000 Euro haben die Räte eine Studie in Auftrag gegeben. Das Geld dafür stammt aus Zuschüssen und belastet den Strehlaer Haushalt damit finanziell nicht. Das auf Breitband-Beratung spezialisierte Büro MRK Media AG mit Sitz in Dresden soll die Studie nun binnen kurzer Zeit erstellen. Denn der aktuelle Fördermittel-Aufruf des Bundes läuft nur noch bis Ende August. Das Dresdner Büro, das auch für die Kommunen Riesa, Stauchitz und den Kreis Nordsachsen arbeitet, habe aber versichert, dass Strehla noch mit in diesen hineinkommen könne, so Strehlas Kämmerer Dirk Schäfer.

Die öffentliche Hand stützt den Ausbau der Breitbandnetze besonders im ländlichen Raum. Dort lohnt sich für die Netzanbieter eine Investition oft wegen der geringen Nutzerdichte nicht. (SZ/ewe)

zur Startseite