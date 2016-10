Stadt baut weitere Zisterne Rabenau lässt in Neuoelsa ein Reservoir für Löschwasser anlegen.

Eine Löschwasser-Zisterne, hier die in Beerwalde, soll in Neuoelsa gebaut werden. © Egbert Kamprath

An der Seifersdorfer Straße in Neuoelsa soll eine neue Löschwasserzisterne gebaut werden. Das beschloss der Stadtrat Rabenau. Vorgesehen ist, einen 48 Kubikmeter Wasser fassenden Behälter im Erdreich zu versenken. Die Stadtverwaltung rechnet mit Baukosten von rund 50 000 Euro. Ein Teil davon, rund 23 000 Euro, könnte über Fördermittel finanziert werden. Dafür hat die Stadt beim Landkreis einen Antrag gestellt. Der Eigenanteil von 27 000 Euro kann aus höheren Steuereinnahmen aufgebracht werden. Die Zisterne wird als dringend notwendig erachtet, weil die Löschwasserversorgung in Neuoelsa schlecht ist. Im Falle eines Brandes müsste die Feuerwehr Wasser vom Oelsabach oder aus dem Weißeritztal den Berg hochpumpen.

Rabenau hatte im vergangenen Jahr Löschwasserzisternen in der Siedlung Waldfrieden sowie in Karsdorf gebaut. Weitere Zisternen sind im Veilchental bei Obernaundorf und im unteren Teil von Karsdorf geplant. (hey)

