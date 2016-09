Stadt baut weiter Schulden ab Im ersten Halbjahr 2016 ist die Verschuldung der Stadt Meißen gesunken – und zwar um über eine Million auf nunmehr 21,35 Millionen Euro.

Im ersten Halbjahr 2016 ist die Verschuldung der Stadt Meißen gesunken – und zwar um über eine Million auf nunmehr 21,35 Millionen Euro. Das geht aus dem halbjährlichen Bericht zur Haushaltslage hervor, der nun vorliegt. Demnach befinden sich aktuell etwas mehr als 16 Millionen Euro im Stadtsäckel. Von den für dieses Jahr geplanten Eigenmitteln für Investitionen im Stadtgebiet in Höhe von knapp 5,4 Millionen Euro wurden bislang gut zwei Millionen freigegeben. Vor allem im Bereich der Hochwasserschadensbeseitigung ist derzeit noch unklar, wie viel Geld die Stadt in diesem Jahr selbst zu bezahlen hat. Deshalb gelte es weiterhin Vorsorge hinsichtlich der Liquidität zu treffen, heißt es in dem Bericht. (SZ/mhe)

