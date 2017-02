Stadt baut neuen Blitzer vor Schule

Über 3 600 Raser hat es 2016 vor der Schule für Gehörlose an der Maxim-Gorki-Straße erwischt. Dort müssen Autofahrer an Werktagen und während der Schulzeiten Tempo 30 einhalten. Geblitzt wird in Richtung Hansastraße. Über 111 000 Euro an Bußgeldern hat das in die Stadtkasse gespült. Der Blitzer zählt damit zu den erfolgreichsten in der Stadt. Und er scheint Wirkung zu zeigen.

Denn 2016 haben sich mehr Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten als im Vorjahr. So wurden 2015 über 4 300 Schnellfahrer erwischt. Nun will die Stadtverwaltung auch Autofahrer aus der anderen Fahrtrichtung disziplinieren. „Voraussichtlich im ersten Quartal 2017 wird auf der Gegenfahrbahn eine weitere Anlage errichtet“, teilt Stadtsprecherin Anke Hoffmann mit. (SZ/acs)

zur Startseite