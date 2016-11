Stadt auf Nachfolgersuche Bischofswerda will die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an einen freien Träger übergeben. Es könnte klappen.

Das ist der offene Treff in Bischofswerda. Für das Haus und dessen Betrieb wird ein neuer Träger gesucht. © Steffen Unger

Nach dem Ende der Ausschreibung zur Überleitung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Schulsozialarbeit durch die Stadt Bischofswerda gibt es zwei Interessenten. Der Verein Regenbogen und der Kreisverband der Volkssolidarität haben Interesse, diese bisher städtischen Aufgaben zu übernehmen. Der Vorsitzende des Regenbogen-Vereins, Patrick Wolf, und die Geschäftsführerin der Volkssolidarität, Sabine Strauß, haben ihre Konzepte, mit denen sie sich um die Übernahme bewerben, jetzt im zuständigen Stadtratsausschuss vorgestellt. Wie Amtsleiterin Sybille Müller auf Anfrage sagte, werden die Konzepte nun diskutiert. Am 19. Dezember soll der Ausschuss einen Vorschlag machen, welcher Bewerber den Zuschlag erhält. Das geht als Empfehlung an den Stadtrat, der entscheidet.

Teil der Ausschreibung ist der Betrieb des früheren Jugendhauses und jetzigen offenen Treffs der Stadt an der Belmsdorfer Straße. Es wird von der Stadt erwartet, dass der neue Träger nicht nur die inhaltliche Arbeit übernimmt. Bestandteil der Ausschreibung war, dass das Objekt zu übernehmen ist und der offene Treff damit am Standort erhalten bleibt. Ausgeschrieben wurden keine Personalien. Es wird erwartet, dass die bisherigen Mitarbeiter der Stadt für Kinder- und Jugend- bzw. Schulsozialarbeit nach gesetzlichen Überleitungsregeln für mindestens ein Jahr von den Trägern übernommen werden.

Ob sie zu einem neuen Arbeitgeber wechseln, entscheiden die Mitarbeiter. Dass die Stadt im Zusammenhang mit der Suche nach einem freien Träger eine neue Leiterin oder einen Leiter für den offenen Treff sucht, ist nicht richtig, sagte Amtsleiterin Müller. Die Stadt will mit der Neuordnung der Kinder- und Jugend- sowie der Schulsozialarbeit das Potenzial der freien Träger nutzen, um die Angebote in guter Qualität in Zukunft zu sichern. Der Stadtrat stimmt in einem Grundsatzbeschluss zu. (SZ/ass)

