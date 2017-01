Stadt arbeitet an Konzept fürs Nixenbad Mit Ideen von Hochschülern aus Riesa soll das Freibad mehr Schwung bekommen. Doch das dauert länger als gedacht.

Das Nixenbad in Strehla im Juli 2016. © Sebastian Schultz/Archiv

Die Stadt Strehla arbeitet mit Studenten aus der Riesaer Berufsakademie an einem Marketing-Konzept für das Nixenbad. Stadtchef Jörg Jeromin (FWG) zufolge habe man in Strehla gehofft, Ergebnisse schon im Frühherbst 2016 vorstellen zu können. Daraus sei aber nichts geworden, weil die Studenten gerade dabei seien, Semesterarbeiten zu erstellen. Ziel sei jetzt, 2017 Ergebnisse vorzustellen. Einen konkreten Termin wollte der Stadtchef vorerst nicht nennen. Dazu sei es zu früh.

Der Abschluss der Saison 2016 im Nixenbad sei gut gelaufen, so Jörg Jeromin. Zum Abschluss seien viele Besucher nach Strehla gekommen, weil andere Freibäder schon geschlossen gehabt hätten. Wie sich das in Zahlen ausdrückt, ist offen – die genau Abrechnung der Vorjahressaison stehe noch aus. Zumindest vorerst auf Eis gelegt scheint die Privatisierung des Campingplatzes. Dem Bürgermeister zufolge hat der Interessent, der das Areal übernehmen und betreiben wollte, einen Gesprächstermin abgesagt. Die Privatisierung sei aber grundsätzliche eine Option, so Jörg Jeromin. Eine städtische Arbeitsgruppe befasst sich weiter hinter geschlossenen Türen mit der Entwicklung des Bades. (ewe)

zur Startseite