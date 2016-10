Stadionverbote, Kameras und mehr Security Die Lausitzer Füchse erhöhen die Sicherheitsmaßnahmen und reagieren damit auf die Übergriffe in der Eisarena in Weißwasser.

Die Lausitzer Füchse, hier im Spiel gegen die Ravensburger Mannschaft © Titus Fischer

Die Spielbetriebs GmbH Lausitzer Füchse verstärkt die Sicherheitsmaßnahmen in der Eisarena Weißwasser. Das ist das Ergebnis einer Sicherheitskonferenz vom Donnerstag. Als eine der wichtigsten Maßnahmen werde die Zahl der Security-Mitarbeiter im Stadion erhöht, sagte Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach gegenüber der SZ. Außerdem werde momentan geprüft, ob Sicherheitskameras installiert werden können. Für den Außenbereich, für den die Polizei zuständig ist, gelte ab sofort eine verstärkte Rufbereitschaft.

Die Maßnahmen sollen verhindern, dass sich Szenen wie am vergangenen Wochenende in Weißwasser und zuvor in Bayreuth wiederholen. Am Sonntagabend hatte ein Anhänger der Lausitzer Füchse nach der Eishockey-Partie gegen den EC Bad Nauheim eine sechsköpfige Familie angegriffen, die aus dem Nauheimer Umfeld stammt. Dabei wurden zwei fünf- und sechsjährige Kinder im Gesicht verletzt. Sie wurden anschließend von der Teamärztin der Füchse im Kabinenbereich der Eisarena versorgt. Noch während des Spiels war es im Stadion zu „Becherwürfen“ gegen den Schiedsrichter durch Füchse-Fans gekommen. Die Rede ist von mindestens einem, vielleicht sogar drei Vorfällen. Die Täter sollen aus dem Raum Niesky stammen und der jüngeren Fanszene angehören. Zwei Tage zuvor war es beim Gastspiel der Füchse in Bayreuth zu Gewalttätigkeiten gekommen, ausgelöst durch vier Anhänger der Lausitzer Füchse. Die Vorfälle stehen nach bisherigen Erkenntnissen untereinander nicht in Verbindung.

Laut Rohrbach ist der Angreifer vom Sonntag inzwischen identifiziert. Neben Augenzeugenberichten gibt es wohl auch ein Beweisfoto. Eine eindeutige Zuordnung konnte mit hundertprozentiger Sicherheit bisher nicht vorgenommen werden. Der Mann erhält nun ein lebenslanges und bundesweit gültiges Stadionverbot. Außerdem wird die Tat juristisch verfolgt. Aufgrund der Identifizierung des Täters wird die betroffene Familie aller Voraussicht nach keine Anzeige gegen unbekannt stellen, sondern den Täter namentlich anzeigen. Eine Reaktion der Verantwortlichen der zweithöchsten deutschen Eishockey-Spielklasse, der DEL 2, steht noch aus. „Welche Maßnahmen die Kollegen in Bayreuth ergreifen, kann ich nicht sagen“, sagte Dirk Rohrbach. Dort ermittelt bereits die Polizei gegen die Täter.

Angesichts der Ereignisse ist es kaum verwunderlich, dass die Stimmung am Mittwochabend beim Fan-Dinner in Trebendorf gedrückt ist. Christiane Noack von der Reinert-Ranch hat eigentlich bis zu 70 Fans erwartet. Aber das Event wurde vom Management der Lausitzer Füchse abgesagt. „So ein Fanabend wäre nach diesen unglaublichen Ausschreitungen ein falsches Signal gewesen“, findet Christiane Noack. Dirk Rohrbach erklärt jedoch, dass die Absage mit den Ereignissen in der Arena und in Bayreuth nichts zu tun hat. „Wir hatten nur ungefähr 20 Anmeldungen“, begründet er die Absage. „Und damit viel zu wenig.“ Denn mit dem Erlös aus den Eintrittsgeldern sollte die „Ernst-Prost-Stiftung“ für notleidende Menschen unterstützt werden. Um insgesamt eine regere Beteiligung und damit mehr Spenden für die Stiftung von Füchse-Sponsor Liqui Moly zu erzielen, werden nun die beiden getrennt geplanten Dinnerveranstaltungen für Fans und Sponsoren zusammengelegt. Das Super-Charity-Dinner“ soll Mitte November über die Bühne gehen.

Was aber macht man mit den bereits eingekauften Lebensmitteln? Um sie nicht vernichten zu müssen, gibt es am Mittwochabend kurzerhand ein Abendessen für die Füchse-Spieler und ihre Familien auf der Reinert-Ranch. Doch die Schatten der Ausschreitungen lassen bei den Gästen keine lockere Atmosphäre aufkommen. Zu tief sitzt der Schock bei den Spielern, von denen viele selbst Familienväter sind. Offiziell zu den Vorfällen äußern, durch die die Lausitzer Füchse, ihre Anhänger und die Stadt Weißwasser bundesweit in die Negativschlagzeilen rückten, wollen sich weder die Cracks noch ihre Frauen.

Keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung machen dagegen Küchenleiter Stefan Husse und Ranch-Mitarbeiterin Christiane Noack. „Menschen, die so was wie in Bayreuth machen, sind keine Fans“, sagt Christiane Noack. Und Stefan Husse fordert: „Die Verursacher der Vorkommnisse müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“ So sieht es auch Kellnerin Jana Strauß, bekennender Füchse-Fan und Mutter zweier Kinder. Normalerweise, erzählt sie, gehe sie zu allen Spielen im Fuchsbau. „Aber ich habe Angst, dass erneut Kinder und Familien verprügelt werden.“

