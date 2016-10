Stadionbau in nächsten fünf Jahren Eine Arbeitsgruppe befasst sich jetzt damit, wie der neue Sportplatz am Lößnitzbad mal aussieht. Dass keine Stadträte dabei sind, stört manchen.

Hier soll er einmal entstehen, der neue, dritte Sportplatz für Radebeul – auf der Fläche östlich des Lößnitzbades in Radebeul-West. © Norbert Millauer

Jetzt soll eine Arbeitsgruppe helfen, dass es schneller was wird mit dem neuen dritten Sportplatz für Radebeul. Das hat der Stadtrat diese Woche beschlossen. Allerdings mit einem Wermutstropfen. Denn der Entscheidung ging ein harter Disput um die Mitarbeit der Stadträte in der Arbeitsgruppe voraus.

Heinz-Jürgen Thiessen, Bürgerforum/Grüne, sprach das in der Diskussion klar an. Als Mitglied des Schlichterteams fürs Weinbergstadion – dort streiten sich Anwohner und Sportler wegen des Lärms – freue er sich darüber, dass der dritte Platz nun näher rückt. Denn seit 2009 werde darüber geredet und auf dem Tisch liege nicht viel; so seien noch keine Mittel eingeplant. Nun müsse die Stadt der Öffentlichkeit und den Sportlern zeigen, dass es zwar fünf vor zwölf ist, doch das Thema wirklich energisch angegangen werde.

Was die Arbeitsgruppe betrifft, so reicht es seiner Fraktion nicht, dass sie den Stadträten lediglich berichtet. Drei Stadträte – aus den drei größten Fraktionen CDU, Freie Wähler und Grüne – sollten aktiv als Beirat mitarbeiten, so der Ergänzungsantrag der Grünen. Ähnlich sah das die SPD.

Der Antrag der Linken ging nicht ganz so weit. Doch auch sie meldeten mehr Einfluss auf die Arbeitsgruppe an. Die soll dem zuständigen Ausschuss regelmäßig und frühzeitig berichten und die Anregungen der Stadträte beachten, so Ilka Petzold namens der Fraktion. Sie akzeptiert die Begründung, weshalb die Stadträte nicht direkt in der Arbeitsgruppe sein sollen. Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann (CDU), der die Gruppe leitet, habe das mit den Tagungsterminen erklärt. Die liegen in der normalen Arbeitszeit, was zu Problemen bei Absprachen und damit zu Verzögerungen führen könne.

Der Antrag für einen Beirat wurde vom Stadtrat schließlich abgelehnt, wenn auch knapp. Mit acht Ja- und zwölf Nein-Stimmen, bei zwölf Enthaltungen. Dass die Arbeitsgruppe den Ausschüssen regelmäßig berichten und sich mit ihnen abstimmen soll, wurde dagegen angenommen.

Die neue Gruppe hat gut zu tun. Befasst sie sich doch damit, welchen Anforderungen der neue Großfeldplatz gerecht werden muss, der neben dem Lößnitzbad entstehen soll. So sind neben Stadtverwaltung und Sportstättenbetrieb sbf die Vereine dabei, die als künftige Nutzer infrage kommen: der Radebeuler BC 1908, der Serkowitzer FSV e.V., die Footballer von Suburbian Foxes e.V.

Für die Ausstattung des Stadions nennt Baubürgermeister Jörg Müller eher scherzhaft die Spannweite zwischen „rumbebbeln und olympiafähig“. Zu beantworten sei dabei unter anderem, ob Flutlicht nötig ist. Das sieht Müller als wahrscheinlich, weil viele Freizeitakteure und Schüler den Platz auch abends nutzen werden.

Die Anforderungen an das neue Stadion sollen später in Form eines Pflichtenheftes vorliegen. Ein Heft, welches so angelegt ist, dass dessen Inhalt notfalls auch auf ein anderes Grundstück angewandt werden könnte. Falls das Stadion doch woanders gebaut werden müsste.

Doch nicht nur die Arbeitsgruppe wird sich mit dem neuen Sportplatz beschäftigen. Die Stadt muss vor allem das Grundstück in ihren Besitz bringen. Gespräche mit den Eigentümern der Flächen laufen. Außerdem soll geklärt werden, welche Auswirkungen die Hochwasserschutzanlage hat, die von der Landestalsperrenverwaltung derzeit in dem Bereich errichtet wird.

Wie viel das Ganze kostet, könne erst mit dem Pflichtenheft gesagt werden, so die Stadt. Zum Bautermin hieß es im Stadtrat, das sei innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre möglich.

