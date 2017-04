Stacheldraht auf der Straße Scharfe Spitzen gefährden den Straßenverkehr im Pulsnitztal. Deshalb ermittelt nach einer Anzeige die Polizei.

Stacheldraht liegt in Oberlichtenau auf der Straße. © dpa

Stacheldraht auf einer Brücke in Oberlichtenau sorgt für mächtig Empörung : „Jeden Tag müssen die Anwohner bzw. Nutzer der Alwin-Richter-Weg-Brücke Stacheldrahtstücken auflesen, um nicht noch mehr Reifen zu zerfahren“, lässt ein Betroffener wissen. Ein Beweisfoto gibt es auch. „Haltet die Augen offen. Dies ist kein Spaß mehr“, so die Empfehlung. Das finden auch andere in der Facebook-Gemeinde: „Die müsste man mit dem nackten Hintern reinsetzen!“, heißt es – in den Stacheldraht natürlich, „Am besten auf dem Markt mit vielen Zuschauern.“

Doch dazu müsste der Missetäter erst einmal erwischt werden. Wobei wir wieder beim Thema Augen offen halten sind. Das tut jetzt auch die Polizei. Die Schilderungen seinen bekannt und die Vorgänge angezeigt worden, so Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. In zwei Fällen soll Stacheldraht auf der Straße gelegen haben: „Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen „Unbekannt“ aufgenommen.“

Die Polizei gehe mit den örtlichen Bürgerpolizisten auch in Oberlichtenau regelmäßig Streife. Allerdings sei den Beamten – oder anderen Verkehrsteilnehmern – ein derartiger Sachverhalt bis dato noch nicht selbst aufgefallen. (SZ/ha)

