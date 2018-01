Stach ein Zwölfjähriger zu?

Dresden. Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung zweier Jugend-Gruppen an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof-Nord hat es nun mehrere Wohnungs-Durchsuchungen gegeben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen, ist mittlerweile ein zwölfjähriger Junge als tatverdächtig ermittelt worden. Er soll einen 17-Jährigen am 30. Dezember durch einen Lungeneinstich schwer verletzt haben.

Als weiterer Teilnehmer an der Auseinandersetzung ist ein 13-Jähriger identifiziert worden, gegen weitere Beteiligte laufen die Ermittlungen noch. Insgesamt bestand die angreifende Gruppe aus zehn bis 15 Jungen, alle im Alter zwischen zwölf und vierzehn Jahren und – wie die Polizei mitteilte – von nichtdeutscher Staatsangehörigkeit.

Ihre Opfer waren an jenem Nachmittag sechs deutsche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Die Fahnder fanden heraus, dass eine Person aus dieser kleineren Gruppe einen Jungen der „Tätergruppe“ kannte. Der Gruß in Richtung des Bekannten wurde jedoch als Provokation gedeutet und führte letztlich zu der blutigen Auseinandersetzung. (szo)

