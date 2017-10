Stabile Finanzen im Altenheim Die Stadt konnte die Betreibung des Heims an der Pulsnitzer Straße günstiger gestalten. Dennoch ist die Freude getrübt.

Die Finanzen im Altenheim sind stabil. © dpa

Zugegeben, bei einem millionenschweren Haushalt wie dem der Stadt Radeberg, sind 108 000 Euro quasi fast nicht wirklich der Rede wert. Und doch sind sie es. Denn jene 108 000 Euro sind der Gewinn, den das städtische Alten- und Pflegeheim an der Pulsnitzer Straße gemacht hat. „Dabei waren wir in den Planungen eigentlich von einem Verlust ausgegangen, einem Minus von 144 000 Euro nämlich“, so Radebergs Oberbürgermeister Gerhard Lemm (SPD) in der jüngsten Stadtratssitzung. Aber durch günstige Verträge, wie dem mit einem neuen Essensanbieter zum Beispiel, ist es der Stadt als Heimbetreiber gelungen, den Betriebsaufwand zu senken, machte der OB deutlich. Wobei er über einen „Spar-Faktor“ nicht allzu froh ist, wie er einräumt. „Es ist uns leider nicht gelungen, einen Auszubildenden zu finden“, bedauert Lemm.

Insgesamt ist der OB dennoch zufrieden, mit Blick auf die Finanzen des Altenheims könne man jedenfalls von „einer stabilen Situation“ sprechen, freute er sich. Allerdings macht Gerhard Lemm auch kein Geheimnis daraus, dass die Stadt demnächst Geld in die Hand nehmen muss, um ins Heim an der Pulsnitzer Straße zu investieren.

In Fassade muss investiert werden

Denn der Bau aus den letzten DDR-Tagen ist eben in die Jahre gekommen. Die Fassade harrt seit Längerem einer Modernisierung; „und wir wollen auch noch einige Doppel- zu Einzelzimmern umbauen“. Deshalb hat Radeberg auch bereits im aktuellen Haushalt „einige Ansparungen drin“, machte Lemm schon mal deutlich, dass in absehbarer Zeit etwas getan wird. Wann, ist derzeit aber noch nicht ganz klar.

zur Startseite