Staatsstraße wieder voll gesperrt Zwischen Freital und Tharandt geht am Wochenende nichts – wieder mal.

© André Braun

Auch an diesem Wochenende ist die Staatsstraße S 194 zwischen den beiden Städten Freital und Tharandt wieder voll gesperrt. Erneut lässt am Sonnabend ab 6 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr an der Fahrbahn Arbeiten zur Hangsicherung durchführen. Diese sind nötig, um künftig Auto- und Radfahrer an der Strecke vernünftig vor Steinschlag am Weißeritztalhang zu schützen. In der Woche werden diese Arbeiten bei halbseitiger Straßensperrung durchgeführt. Dann werden Autofahrer mithilfe einer Baustellenampel an den Bauarbeitern vorbeigeleitet.

Die Vollsperrung an diesem Wochenende soll die letzte in diesem Jahr an der Stelle sein. Das Landesamt will im Winter möglichst durchgängig bauen lassen, wenn es das Wetter zulässt. Im kommenden Jahr sind, bis der Radweg im Juni freigegeben werden soll, noch zwei Vollsperrungen geplant. Wann genau, ist noch offen. (SZ/wer)

