Staatsstraße wieder offen Der erste Teil der neuen Trinkwasserleitung für die neue Batteriefabrik ist fertig – deutlich früher als geplant.

Die Baustelle im Gewerbegebiet am Ochsenberg in Kamenz. © Matthias Schumann

Die Ewag Kamenz kann einen Erfolg vermelden. Sie hat den ersten Bauabschnitt der neuen Trinkwasserleitung für das neue Accumotive-Werk deutlich früher als geplant abgeschlossen. Die Staatsstraße, die durch den Kamenzer Ortsteil Bernbruch führt, sollte erst am 16. Dezember wieder geöffnet werden. Nun werden die Bauarbeiter bereits am Sonnabend fertig, also drei Wochen früher. „Spätestens ab dem Nachmittag wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die neue Trinkwasserleitung soll das Industriegebiet Bernbruch Nord versorgen. Die Leitung, die bisher bis zu Jägermeister reicht, genügt nicht für die benötigte Menge des neuen Accumotive-Werks, das in den kommenden Monaten gebaut werden soll. Die Ewag lässt deshalb eine neue Trinkwasserleitung von der Obi-Kaufland-Kreuzung bis zum Baugebiet gegenüber des Kräuterlikörherstellers bauen. Die Kosten für die Gesamterschließung des Geländes mit Trinkwasser, Abwasser, Regenwasser, Strom und Gas in Höhe von 1,8 Millionen Euro übernimmt Daimler. Der erste Bauabschnitt wird aber nicht der letzte sein. Die Ewag will ab Februar den neuen Abschnitt zwischen der Gaststätte in Bernbruch und dem Kreisel bauen lassen. (szo)

zur Startseite