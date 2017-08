Staatsstraße voll gesperrt

Im oberen Rödertal müssen sich die Kraftfahrer auf Einschränkungen einstellen. Die Staatsstraße 158 wird in Bretnig und Großröhrsdorf ab dem kommenden Montag instand gesetzt. Das teilt das Verkehrsamt des Kreises mit. Dazu werden Abschnitte voll gesperrt. In der Zeit vom 4. bis 25. September werde in zwei Teilbereichen in Bretnig und Großröhrsdorf gebaut.

Im ersten Bauabschnitt wird in Bretnig im Bereich der Kurve „Katholische Kirche“ und anschließend in Großröhrsdorf im Bereich der „Bergkellerkurve“ die Pflasterrinne instand gesetzt. Im zweiten Bauabschnitt, voraussichtlich ab dem 14. September, wird an beiden Bereichen die Fahrbahn mit Asphalt erneuert. Für die Arbeiten wird an der jeweiligen Stelle die Straße voll gesperrt. Eine Umleitung weist die Verkehrsbehörde durch die Gewerbegebiete in Großröhrsdorf und Bretnig aus. Sie führt in beiden Richtungen über die Bretniger- und Großröhrsdorfer Straße und den Gewerbering in Bretnig. (SZ)

