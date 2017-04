Staatsstraße nächste Woche gesperrt Wegen des Regens verschieben sich die Bauarbeiten. Ab Dienstag wird in Gersdorf asphaltiert. Die Umleitung führt über Steina.

Die Straße zwischen Steina und Gersdorf wird gesperrt. © Steffen Unger

Der Regen in den vergangenen Tagen hat die Pläne für Bauarbeiten am Radweg zwischen Steina durcheinander gewirbelt. Aufgrund der Witterungsbedingungen konnten die geplanten Asphaltarbeiten an Staatsstraße in Gersdorf am vergangenen Wochenende nicht durchgeführt werden, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Sprecherin Isabel Siebert teilt mit: Nach Rücksprache mit dem ausführenden Unternehmen und der Verkehrsbehörde des Landkreises Bautzen seien neue Festlegungen getroffen worden.

Die Straße wird nun in Gersdorf für mehrere Tage voll gesperrt: vom: 18. April, ab 12 Uhr bis zum 22. April. In der Zeit werde zuerst eine sogenannte Asphaltbinderschicht aufgebracht und dann die Asphaltdeckschicht im gesamten Baubereich vom Viadukt bis zum Ortsausgang Richtung Pulsnitz.

Der gesamte Verkehr wird in dieser Zeit über Gersdorf und Steina bis zum Knotenpunkt in Weißbach wieder auf die S 95 geleitet, in der Gegenrichtung die gleiche Strecke. Der Landhandel am Ortseingang von Gersdorf (Richtung Pulsnitz) bleibe durch eine provisorische Umfahrung gesichert, heißt es aus dem Landesamt. Die Anwohner werden auch noch einmal per E-Mail oder Postwurfsendung über die aktuelle Lage informiert. (SZ/ha)

