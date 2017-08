Staatsstraße nach Vollsperrung wieder frei Die Strecke von Freital nach Tharandt ist ab heute Mittag befahrbar. Aber eine Ampel bleibt.

Ab Mittag kann der Verkehr von Freital nach Tharandt wieder rollen. © Symbolbild: Frank Baldauf

Die Verbindung Freital–Tharandt ist ab Mittag wieder durchgängig befahrbar. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Allerdings regelt weiterhin eine Ampel den Verkehr auf Höhe der Baustelle des neuen Radwegs. Die Vollsperrung war notwendig, weil die Staatsstraße S 194 asphaltiert wurde. Es handelte sich dabei um Arbeiten, die im Zuge des Radweg-Baus entstanden waren.

Dort werden die Bauarbeiten zügig fortgesetzt. Als Nächstes wird der Radweg in der Ortslage Tharandt hergestellt. Damit verbunden sei auch die Verlegung der Staatsstraße S 194 am Ortseingang Tharandt, teilte die Behörde mit. Des Weiteren werden Grundstücksausfahrten angepasst, neue Markierungen aufgetragen und die Beschilderung verändert. Bis Anfang September sollen alle Arbeiten am neuen Radweg abgeschlossen sein. (hey)

zur Startseite