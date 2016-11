Staatsstraße ist für eine Woche dicht Am Dobritzer Berg werden Bäume gefällt. Die Bauarbeiten an der B 101 dauern noch.

Meißen. Auf der S 83 südlich von Meißen im Abschnitt vom Abzweig Dobritzer Berg bis zur Fichte-Mühle werden Bäume gefällt und Felsberäumungsarbeiten durchgeführt. Der Baubereich wird bis voraussichtlich 9. Dezember voll gesperrt, so das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Der Busverkehr wird sichergestellt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen umgeleitet über die Kreisstraße von Roitzschen zur B 101 nach Krögis.

Die Kosten für die Bauarbeiten in Höhe von 217 000 Euro werden vom Freistaat Sachsen getragen. Die Kraftfahrer werden um Verständnis für die Behinderungen gebeten. Die Bauarbeiten B 101 – Großenhainer-/S 80 – Niederauer-/Karlstraße in Meißen dauern noch bis Ende Dezember.

Die im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr laufenden Bauarbeiten sind zeitlich in Verzug. Auf der Teilbaustelle Einmündung Gartenstraße wird am heutigen Montag die durchgängige neue Fußgängerführung freigegeben. Die dort geplanten Pflasterarbeiten an der Fahrbahn werden noch länger dauern. Neu beginnt am Montag die letzte Etappe mit der Erweiterung der Mittelinsel in der B 101. Alle Arbeiten sollen bis zum 21. Dezember abgeschlossen sein. (SZ)

zur Startseite