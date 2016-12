Staatsstraße halbseitig gesperrt Eigentlich sollte der Verkehr auf der S 100 in Panschwitz-Kuckau wieder rollen. Es gab aber kleinere Verzögerungen.

Eigentlich war die Staatsstraße 100 in der Gemeinde nach den Bauarbeiten zur Verbreiterung und Querungshilfe schon wieder freigegeben worden. Am 25. November fand die Abnahme für den ersten Teilabschnitt im Bereich Klosterparkplatz statt. Inzwischen ist die Straße allerdings wieder halbseitig gesperrt. Dies sei nötig, um die Restleistung – Kleben der Borde der Verkehrsinsel und Asphalteinbau Verkehrsinsel – durchzuführen, teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) auf SZ-Anfrage mit. „Es handelt sich hierbei um Restleistungen, welche durch technologische Bedingungen erst jetzt erfolgen können“ Dies sei der Mindestliegezeit der neuen Asphaltdecke der Straße geschuldet. Ursprünglich sollten die Restarbeiten am Donnerstag erfolgen. Aufgrund der Wetterlage habe man sie aber auf Freitag verschoben, so die LASuV-Sprecherin. „Wenn das Wetter mitspielt, könnte dann am Freitagabend der Verkehr wieder ungehindert rollen.“ (SZ/pam)

