Staatsstraße Freital—Tharandt länger gesperrt Weil Risse im Asphalt auftraten, stehen nun weitere Arbeiten an. Die dauern bis nächste Woche.

Die Straßenarbeiten verlängern sich außerplanmäßig. © Symbolbild: Marko Förster

Dies ist keine gute Nachricht für alle Autofahrer zwischen Tharandt und Freital: Die durchs Weißeritztal verlaufende Staatsstraße S 194 bleibt länger gesperrt als zunächst geplant. Dort wird der Radweg angelegt, in dieser Woche sollte im Straßenbereich der Asphalt eingebaut werden. Allerdings seien bei den Vorbereitungsarbeiten umfangreiche Schäden zutage getreten, teilte die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Isabell Siebert, mit. „In der Tragschicht wurden Risse und Ausbrüche entdeckt.“ Eine zusätzliche umfangreiche Instandsetzung sei notwendig.

Die Bauarbeiter müssen nun zunächst die unter der Verschleißschicht liegende Tragschicht komplett freilegen und reparieren. Erst dann kann die eigentliche Deckschicht asphaltiert werden. Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Diese verlängert sich bis zum Mittwochvormittag, dem 2. August, und gilt weiterhin für den Abschnitt zwischen dem Fischhandel Voss und dem Ortseingang Tharandt.

Der Fischverkauf ist während der Vollsperrung von der Freitaler Seite erreichbar. Wer allerdings nach Tharandt möchte oder von Tharandt nach Freital, der muss einen weiten Weg in Kauf nehmen. Die offizielle Umleitung führt von Tharandt über die S 192 in Grumbach, weiter über die B 173 in Kesselsdorf und dann die S 36 nach Freital. Bis Ende August, spätestens Anfang September sollen alle Arbeiten am neuen Radweg abgeschlossen sein und die insgesamt 2,1 Kilometer lange Strecke für die Radler freigegeben werden.

Gebaut wird daran seit Sommer 2014. Ein erster Abschnitt konnte im Mai 2015 freigegeben werden. Seit April 2016 wird nun an der restlichen Strecke gebaut. Diese ist mit 900 Metern kürzer, aber aufwendiger. Um den Radweg bis zum Ortseingang Tharandt weiterzuführen, musste das alte Stellwerk der Bahn abgerissen werden, Stützwände errichtet und die Felswand an der Straße mit Fangzäunen gesichert werden. Außerdem wurden entlang der gesamten Strecke Leitungen verlegt, bevor der eigentliche Radweg gebaut werden konnte.

