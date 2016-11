Staatsstraße bald wieder frei Monatelang wurde die Brücke in Brauna gebaut. Nun kommen Pendler demnächst wieder durch. Doch ein Problem bleibt.

In Brauna ist der Brückenbau bald beendet. © Matthias Schumann

Die letzten Arbeiten sind erledigt. Die Baufirma hat in den vergangenen Tagen den Asphalt auf die Straße gebracht, die Fugen hergestellt und die Markierungen auf die Straße gebracht. Nun, am Freitagnachmittag, soll die Staatsstraße in Brauna wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Pendler zwischen Königsbrück und Kamenz dürfte das freuen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) baut nämlich bereits seit fünf Monaten an der Stelle in Brauna. Der Verkehr wurde fast genauso lange über eine extra gebaute Behelfsumfahrung geleitet und mit Hilfe von Baustellenampeln geregelt. Wartezeiten waren keine Seltenheit. Das Landesamt benötigte Baufreiheit, um die Brücke über das Schwosdorfer Wasser abzureißen und durch eine neue, schwerlastfähige Querung zu ersetzen. 240 000 Euro investierte der Freistaat in die neue Brücke.

Die freie Fahrt ist aber erst einmal nicht von langer Dauer. Schon in der nächsten Woche soll noch einmal für wenige Tage eine Spur gesperrt werden, weil dann die Behelfsumfahrung zurückgebaut wird.

Die Baustellenampeln auf derselben Straße am Abzweig nach Reichenau bleiben vorerst dort, wo sie sind. Die Bauarbeiten starten dort Anfang Dezember. Mitte Januar wird die Straße dann voraussichtlich für neun Monate voll gesperrt. (SZ/pre)

