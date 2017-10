Staatsschutz sucht Kirchenschmierer Der weiße Schriftzug an der Frauenkirche ist verschwunden. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund.

Die weißen Lettern sind zwar inzwischen von der Fassade der Frauenkirche verschwunden – die Täter konnten bisher aber noch nicht gefunden werden. Das teilt Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz mit. Allerdings ermittelt jetzt der Staatsschutz in dem Fall. Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag den Schriftzug „Bomber Harris was here“ mit weißer Farbe an die Nordfassade des Kirchenhauses gesprüht. „Die Tat hat vermutlich einen politischen Hintergrund“, sagt Rosenkranz. Der Spruch ist eine Anspielung auf die Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Unter der Führung des britischen Oberbefehlshabers Arthur Harris griffen die Alliierten im Februar 1945 die Stadt aus der Luft an.

Nun prüfen die Beamten, ob es am Neumarkt private Überwachungskameras gibt, die die Tat aufgezeichnet haben. Trotz des Aufrufes der Kriminalpolizei seien bislang noch keine Hinweise dazu eingegangen, sagt die Sprecherin. Bereits am Dienstagmorgen wurde die fünf Meter lange und zwei Meter hohe Schmiererei beseitigt. Mit Hilfe eines sogenannten Nassverfahrens konnte ein Experte den rund 300 Jahre alten Sandstein reinigen, erklärt Grit Jandura, Sprecherin der Stiftung Frauenkirche. Die Kosten in Höhe von etwa 1 000 Euro übernimmt nun erst einmal die Stiftung. Sollten die Täter ermittelt werden, müssen diese für den Schaden aufkommen.

