Staatsmusiker bei den Spielleuten

Das Marsch- und Drillkontingent des Spielmannszugs Oberlichtenau (SZO) tourt seit vielen Jahren durch ganz Deutschland und Europa. Am Rande der Auftritte kommt es dabei immer wieder zu Treffen mit Musikerkollegen aus der ganzen Welt. Wirkliche Sprachbarrieren gibt es da nicht. In einem bunten Mix aus Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch geht es immer irgendwie ein bisschen. Im Notfall mit Händen und Füßen – diese Sprache sei überall auf der Welt gleich, ist die Erfahrung der Spielleute.

Eine musikalische Freundschaft

Eine weitere universelle Sprache ist die Musik. Seit einigen Jahren treffen die Musiker aus dem Pulsnitzer Ortsteil Oberlichtenau dabei regelmäßig auf das Vorzeigeorchester der Republik Moldau. Nur logisch, dass irgendwann aus dem gemeinsamen Musizieren mehr geworden ist. Bei einer Musikparade entstand eine freundschaftliche Beziehung zum Repräsentationsorchester des Präsidenten der Republik Moldau. Die Moldawier musizieren und marschieren bei Staatsempfängen, Staatsfeiertagen und bei Veranstaltungen des Militärs. Zur symbolischen Besiegelung der neuen Zusammenarbeit wurden landestypische Spezialitäten ausgetauscht. Als Vertreter ihres Landes überreichten sie den Oberlichtenauer Spielleuten eine gute Flasche moldawischen Wein. Im Gegenzug trat ein Paket mit Pulsnitzer Pfefferkuchen die Reise auf den Balkan an.

Damit war der Startpunkt für eine musikalische Freundschaft gesetzt. Das Repräsentationsorchester der Republik Moldau hat bereits den SZO zu einem Besuch eingeladen. Für diese lange Reise muss aber erst noch ein geeigneter Termin in den vollen Kalendern beider Orchester gefunden werden. Den Anfang machen jetzt die Moldawier. Auf ihrer Reise zu einem Festival in Frankreich, legen sie in Oberlichtenau einen Zwischenstopp ein. 2 500 Kilometer am Stück zu fahren, ist einfach zu anstrengend. Die Musiker des SZO sind nicht nur auf der Bühne Kameraden, sondern auch dann gastfreundlich, wenn die Scheinwerfer aus sind. Sie bieten ihren Freunden die Möglichkeit, sich zwei Tage auszuruhen und zu übernachten. Dieser Besuch soll aber nicht nur für die Mitglieder des SZO etwas ganz Besonderes werden, sondern auch für alle anderen Musikbegeisterten der Region. Deshalb gibt das Repräsentationsorchester am Donnerstag, dem 1. Juni, um 17 Uhr ein zweistündiges Konzert am Sport- und Freizeitzentrum (Oberlichtenau, Keulenbergstraße 6).

Getrommelt wird auch

Karten dafür können für fünf Euro an der Abendkasse erworben werden. Zu dem Konzert werden aber nicht nur die Moldawier ihr Können zeigen, sondern auch eine ukrainische Trommelformation. Die Formation nennt sich „Crazy Drumers“ und setzt sich ausschließlich aus Frauen zusammen. Sie begeistern mit abwechslungsreichen Rhythmen und einem netten Lächeln ihr Publikum und kombinieren auf einzigartige Weise militärische Elemente mit weiblicher Anmut. (SZ)

