Staatskanzleichef scheitert am Navi Weil der Fahrer eine Adresse falsch eingibt, will der Minister gern eine Straße umbenennen.

Die Schulgasse in Wildenhain. © Klaus-Dieter Brühl

Da musste selbst Stadtrat Hans-Jörg Krutzki (Alternative Liste) nach Worten suchen, um den Stadträten im Technischen Ausschuss glaubhaft zu versichern, dass ihn tatsächlich der frühere OB Burkhard Müller eine Frage mit auf den Weg gegeben hat. Ja, er sollte doch mal nachfragen, ob die Stadt nicht die „Schulgasse“ umbenennen könne. Die Schulgasse in Rostig vermutlich, denn auf der Wildenhainer Schulgasse wohnt Müller selbst.

Auslöser des eigenwilligen Begehrens ist eine CDU-Veranstaltung am 9. März in der Wildenhainer Kirchenscheune. Unter dem Titel „Alternative Fakten versus Lügenpresse“ sollten dort die Teilnehmer den journalistischen Blick auf Sachsen und den Wandel der Medien diskutieren. Zwar kamen nur vier Zuhörer, aber unter denen war eben auch der eingeladene Chef der Staatskanzlei und Medienminister Dr. Fritz Jaeckel. Allerdings traf er reichlich spät ein und begründete das auch. Das Navi haben den Minister nach Rostig gelotst, weil es auch dort eine Schulgasse gibt. Da allerdings steckt der Teufel im Detail. Die Rostiger haben die 01558 als Postleitzahl. Die Wildenhainer jedoch haben wie die ganze ehemalige Gemeinde Zabeltitz die Landpostzahl 01561 behalten. Also hat der Fahrer wohl Großenhain als Zielort eingegeben, und nicht Wildenhain. Kann ja passieren, nur daraus eine Straßenumbenennung abzuleiten, das geht wohl zu weit.

Das sah auch der sichtlich verdutzte Bürgermeister Tilo Hönicke so. Er werde nicht eine Straße umbenennen, bloß weil der Chef der Staatskanzlei die richtige Straße nicht finde, sagte er sichtbar verärgert. Es sei denn, der Stadtrat beauftrage ihn explizit damit. Seinem Freund Burkhard Müller könne er zwar kaum einen Wunsch abschlagen, aber das irritiere ihn schon. Diese Bemerkung steht allerdings ausdrücklich nicht im Protokoll.

