Staatsanwaltschaft ermittelt nach Hausbrand Ein Schwelbrand hatte in einem Haus in Niederstriegis die oberste Wohnung vernichtet. Die Polizei hatte die Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung übernommen.

In einer Dachgeschoss-Wohnung am Bahnberg in Niederstriegis brach am 12. November ein Brand aus. © Andre Braun/Archiv

Roßwein. Im Falle des Schwelbrandes im Haus am Bahnberg in Niederstriegis am 12. November 2017 hat die Polizei in Chemnitz das Verfahren an die Staatsanwaltschaft übergeben. Dies sei die ganz normale Vorgehensweise. „Wir als Polizei entscheiden nicht über eine Einstellung“, so Pressesprecher Steve Berger auf Nachfrage des DA. „Wenn alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, geben wir die Verfahren an die Staatsanwaltschaft ab und diese entscheidet über den weiteren Werdegang.“

Die Polizei hatte die Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung übernommen. Der Brand ereignete sich am frühen Nachmittag in der Küche der Dachgeschosswohnung. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Familie nicht in der Wohnung. Nur die beiden Hunde überlebten den Vorfall nicht. (DA/an)

zur Startseite