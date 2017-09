Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Plünderung Ein Zittauer soll für den Diebstahl nach dem Brand in der Dresdner Straße 19 verantwortlich sein.

Symbolfoto © dpa

Die juristische Aufarbeitung des Brandes in der Dresdner Straße 19 und der anschließenden Plünderung in dem zwischenzeitlich leer stehenden Haus schreitet voran: „Wegen des Brandes wurde gegen eine 82 Jahre alte Frau ermittelt“, teilte Till Neumann von der Staatsanwaltschaft Görlitz mit. „Das Verfahren wurde aber aus medizinischen Gründen eingestellt.“

Wegen des Diebstahls ist gegen drei Deutsche – laut Aussagen der Polizei Zittauer – ermittelt worden. „Gegen zwei Beschuldigte musste das Verfahren eingestellt werden, da deren Tatbeteiligung nicht hinreichend belegt werden konnte“. so Neumann. „Gegen einen zur Tatzeit 41 Jahre alten Mann wurde Anklage wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls oder Hehlerei erhoben.“ Verhandelt werden soll seinen Angaben zufolge am Amtsgericht Görlitz. Zu einem Termin hat sich das Gericht trotz Anfrage bisher nicht geäußert.

In der Wohnung der 82-Jährigen im zweiten Obergeschoss war am 20. Januar 2016 ein Feuer ausgebrochen. Eine 50-Jährige musste von der Feuerwehr gerettet werden. Beide Frauen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Hausbewohner mussten ambulant behandelt werden. Wegen des Feuers und des Löschwassers war das Haus zwischenzeitlich unbewohnbar. Das nutzten der oder die Diebe. „Bargeld, Schmuck und Technik - die Unbekannten stahlen alles, was sich schnell zu Geld machen lässt, so die Polizei damals.

zur Startseite