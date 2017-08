Staatsanwalt fordert Haftstrafen für „Freie Kameraden“ Im Strafprozess gegen zwei geständige Mitglieder der Vereinigung wird am Donnerstag das Urteil erwartet.

© dpa (Symbolfoto)

Am Ende des langen Sitzungstages wurde es emotional im Landgericht Dresden. Eine Mitbewohnerin des alternativen Wohnprojekts „Mangelwirtschaft“ richtete am Donnerstagabend persönlich das Wort an die beiden Angeklagten. Zuvor hatte Staatsanwalt Christian Richter ausführlich dargelegt, warum sich die beiden Rechtsextremisten Robert S. (18) und Florian N. (27) als Mitglieder der „Freien Kameradschaft Dresden“ (FKD) strafbar gemacht hatten. Er forderte eine Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren für S. und für N. eine Strafe von drei Jahren und zehn Monaten – wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, schwerer Landfriedensbrüche, gefährlicher Körperverletzungen und dem Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen.

Die Angeklagten hatten alle Vorwürfe gestanden. Demnach nahmen sie bereits im August 2015 an den Krawallen in Heidenau teil und griffen Asylbewerberunterkünfte in Dresden mit Pyrotechnik an. Im Oktober 2015 folgten Angriffe auf Ausländer und das alternative Wohnprojekt in Übigau – das war nicht die erste gemeinsame Aktion der FKD mit der Gruppe Freital, deren Anführer sich seit März wegen Terrorismusverdachts vor dem Oberlandesgericht verantworten müssen.

Nach dem Staatsanwalt plädierte dann die Mangelwirtschaft-Bewohnerin, die als Nebenklägerin an dem Prozess teilnimmt. Die Studentin sagte, ihr kommt es nicht auf eine möglichst hohe Strafe an. Sie habe jedoch gehofft, der Prozess könnte dazu beitragen, dass die Angeklagten ihr menschenverachtendes Weltbild überdenken. Anwältin Kristin Pietrzyk sagte, der Prozess sei eine vergebene Chance für Dresden, diese Taten aufzuarbeiten. Sie vertritt Asylbewerber, die beim Stadtfest im August 2016 von Neonazis – darunter S. – gejagt und zusammengeschlagen wurden.

Verteidiger Andreas Gumprich schloss sich dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft für seinen Mandanten Robert S. an. N.s Verteidiger Frank Wilhelm Drücke forderte eine mildere Strafe und N.s Entlassung aus der Untersuchungshaft. Er nannte die Taten der FKD weniger gefährlich als von der Staatsanwaltschaft beschrieben. S. und N. verzichteten auf ihre letzten Worte.

Im Rahmen einer Verfahrensverständigung hatte die Staatsschutzkammer den Angeklagten für Geständnisse Strafen von höchstens vier Jahren zugesagt. Das Urteil wird am Donnerstag verkündet.

zur Startseite