St. Martin steigt eher aufs Pferd Eine Woche eher feiern die Stolpener Kirchgemeinden das Martinsfest. Dabei wird Geld für Kinder gesammelt.

Der Lampionsumzug findet in Stolpen schon eine Woche vorm Martinstag statt. © Uwe Soeder

Ein Lampionumzug, angeführt von einem Reiter auf einem Pferd, Hörnchenteilen und Schauspiel – die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Stolpener Land und die Katholische Kirchgemeinde Stolpen feiern bereits an diesem Sonnabend, dem 5. November, den Tag des Heiligen Sankt Martin. Das Fest findet damit eine Woche früher statt als üblich. Denn der Martinstag wird eigentlich am 11. November gefeiert.

Vor allem für Familien mit Kindern dürfte das ein Ereignis sein. Dabei erinnern die Gläubigen an den heiligen Martin von Tours. Der lebte in Frankreich und tat als Christ viel Gutes für seine Mitmenschen. Bei einer Andacht samt Spiel wird seine Geschichte erzählt. Los geht es ist 17 Uhr in der Katholischen Kirche an der Schützenhausstraße. Etwa 17.30 Uhr startet von dort der Umzug, bei dem die Teilnehmer mit Lampions durch die Burgstadt ziehen und St. Martin auf dem Pferd vorweg reitet. Unterwegs teilt er seinen Mantel. Danach geht es durch die Altstadt und über den Markt zur Stadtkirche. Dort wird der Tross gegen 18 Uhr erwartet. Am evangelisch-lutherischen Gotteshaus spielt der Posaunenchor auf. Gemäß dem Motto „Füreinander und miteinander“ werden anschließend Martinshörnchen geteilt. Außerdem spricht Pfarrer Christian Heurich einige Worte. Feuerschalen sorgen zudem für eine anheimelnde Stimmung beim gemütlichen Beisammensein.

Stolpener Gastronomen halten kostenfrei kulinarische Überraschungen bereit. Sie verteilen warmes Essen und schenken Getränke aus. Dabei bitten sie um Spenden für den Förderfonds der Kirchgemeinden. Der will mit dem gesammelten Erlös Kindern und Jugendlichen, für deren Familien es nicht erschwinglich wäre, ermöglichen, an Freizeiten oder Projekten teilzunehmen, sagt Pfarrer Heurich. (df)

