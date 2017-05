St. Marien in besonderem Licht Am Sonnabend verzaubert das Theatre de Luna die Hauptkirche. Ein Vorgeschmack für später.

Die Kamenzer Hauptkirche wird zur Nacht der Kirchen und Museen in ein ganz besonderes Licht getaucht. © René Plaul

Zur Nacht der Kirchen und Museen am 13. Mai wird die Hauptkirche St. Marien in besonderes Licht getaucht. Um 20.30 Uhr bringt das Theatre de Luna die Einzigartigkeit des Gotteshauses zur Geltung – über Licht, Klang, Bild und Sprache. Die Zuschauer können ein Theaterstück erleben, in dem der Kirchenraum eine besondere Rolle spielt und man zum Besinnen, Innehalten und Atemschöpfen eingeladen wird. An diesem Abend bekommt man einen Vorgeschmack auf die Woche vom 11. bis 16. September, wenn das Theatre de Luna samt Theaterpädagogen jeweils nachmittags mit der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde und Interessierten ein Pantomimestück einstudieren wird. Am Freitag- sowie Sonnabendabend sind dann Aufführungen geplant. Auch dabei wird der Kirchenraum in besonderer Weise in Szene gesetzt. Wer daran Interesse hat und im September teilnehmen möchte, kann sich bereits im Pfarramt anmelden. Das Theaterstück ist für alle Altersgruppen zum Mitspielen geeignet. (SZ)

Weitere Informationen von Theatre de Luna: www.lebensraumkirche.de

