St. Afra-Gemeinde verabschiedet Pfarrer Bernd Oehler hat sich 18 Jahre lang in der Meißner Kirchgemeinde verdient gemacht. In den Ruhestand geht er aber nicht.

Pfarrer Bernd Oehler. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Mit einem Gottesdienst am 6. August um 14.30 Uhr in der St. Afra Kirche Meißen, Freiheit 14, geht die Tätigkeit des Pfarrers Bernd Oehler zu Ende. Insgesamt hat er sich 18 Jahre lang in der Kirchgemeinde verdient gemacht, erklärt Ina Heß, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Bernd Oehler geht aber nicht in den Ruhestand, sondern wird ab 1. August bei der 43. Landeskirchlichen Pfarrstelle zur Erteilung von Religionsunterricht im Kirchenbezirk Meißen-Großenhain tätig sein. Während des Gottesdienstes am 6. August werde zudem der „Meißner Afra-Stern“ unter dem Triumphbogen der Kirche durch Georg Krause als Erinnerungszeichen an die Heilige und Namensgeberin der Kirchgemeinde übergeben, teilt Ina Heß mit. (SZ/mhe)

zur Startseite